Kahramanmaraş Programı Kapsamında Anlamlı Ziyaret

Çeşitli ziyaret, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kentteki programı çerçevesinde şehit ailesiyle bir araya geldi.

Bakan Güler, 2018 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör’ün ailesini evlerinde ziyaret ederek bir süre görüştü.

“Devlet Her Zaman Şehit Yakınlarının Yanında” Mesajı

Ziyaret sırasında şehit ailesine taziyelerini ileten Bakan Güler’in, devletin şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, aileye moral verildi ve destek mesajları iletildi.

Şehit Ailesinden Teşekkür

Şehit Emre Güngör’ün ailesi ise gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e teşekkür etti.

Ziyaretin, karşılıklı duygusal anlara sahne olduğu öğrenildi.