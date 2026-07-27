Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu seyahat imkânları sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projeler kapsamında, 6 Şubat depremlerinin ardından kapsamlı altyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirilen Dulkadiroğlu Gençosman Mahallesi’nde üstyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Altyapı imalatları sırasında tahrip olan cadde ve sokakları modern bir görünüme kavuşturan ekipler, mahalle genelindeki 11 sokakta sıcak asfalt serimini başarıyla bitirdi.

Doğu Çevre Yolu Bağlantısı Yenileniyor

Mahalle genelindeki ara sokaklarda asfalt işlemlerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni çalışma adresi olarak 30 bin 2’nci Sokak’ı belirledi. Mahalleyi Doğu Çevre Yolu’na bağlayan ana güzergâh konumundaki bu kritik sokakta sıcak asfalt serimine başlayan ekipler, yolun uzun ömürlü, güvenli ve konforlu olması için yoğun bir mesai harcıyor.

Bu son ana güzergâhın da asfaltlanmasıyla birlikte Gençosman Mahallesi’nin tüm ana ve ara yolları yenilenmiş olacak ve mahalle yepyeni bir üstyapı kalitesine kavuşacak.