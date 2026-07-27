Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım ağını modernize etmeye ve güvenli hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkoğlu ile Onikişubat sınırlarında yer alan Avşarlı Mahallesi’nde vatandaşların uzun süredir yaşadığı ulaşım çilesine son verilecek bir adım atıldı.

Mahalleyi Türkoğlu ilçe merkezine bağlayan ve çevredeki pek çok yerleşim yerinin ortak kullandığı güzergâhtaki yaklaşık 50 yıllık eski köprü, artık günümüz trafik ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmişti. Yalnızca 4 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde olan dar yapısıyla iki aracın aynı anda geçişine izin vermeyen köprü, bölgede sık sık trafik sıkışıklıklarına ve güvenlik risklerine neden oluyordu.

3 Milyon TL’lik Yatırımla Çok Daha Güvenli Hale Geliyor

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde başlatılan çalışmalarla mevcut riskli yapının yıkımı gerçekleştirildi. Yerine ise modern mühendislik standartlarına uygun olarak 9 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde yepyeni bir köprü inşa ediliyor.

Yaklaşık 3 Milyon TL’lik bütçeyle hayata geçirilen bu stratejik yatırım sayesinde, bölgedeki yol standardı en üst seviyeye çıkarılacak.

Tarımsal ve Sosyal Ulaşımda Büyük Rahatlık

Tamamlandığında yalnızca Avşarlı Mahallesi sakinlerine değil, çevredeki tüm komşu mahallelere de kesintisiz nefes aldıracak olan yeni köprü; özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgede büyük kolaylık sağlayacak. Genişletilen yol ve köprü sayesinde traktörler, iş makineleri ve büyük tonajlı araçlar güzergâhı çok daha güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilecek. Uzun yıllar boyunca bölgenin ulaşım ihtiyacına kusursuz şekilde cevap verecek olan modern köprünün kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.