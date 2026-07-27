Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek kuzey ilçelerin yol altyapısını tamamen yenileyecek dev bir projeyi daha hayata geçirdi. Vatandaşlara güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkanları sunmak amacıyla inşa edilen Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisi tamamlanarak üretime başladı. 800 Milyon TL’lik maliyetiyle dikkat çeken tesisin resmi açılış töreni, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.30’da gerçekleştirilecek.

Bölgenin En Kapsamlı Asfalt Üretim Tesisi

Afşin’in Afşinbey Mahallesi sınırlarında 400 dönümlük geniş bir alan üzerine kurulan tesis, yalnızca Kahramanmaraş’ın değil, bölgenin de en büyük ve kapsamlı asfalt üretim tesisleri arasında yer alıyor. Son teknoloji üretim sistemleriyle donatılan dev tesiste, sıcak asfalt üretiminin yanı sıra yol yapım çalışmalarında hayati önem taşıyan temel ve altyapı malzemeleri de hazırlanabiliyor. Bu sayede kuzey ilçelerde yürütülen yol yapım ve yenileme çalışmalarının çok daha hızlı, kesintisiz ve ekonomik bir şekilde ilerlemesi hedefleniyor.

Kuzey İlçelerin Ulaşım Altyapısı Güçleniyor

Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisi’nde üretilecek kaliteli asfalt; öncelikli olarak Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde sürdürülen yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarında değerlendirilecek. Ayrıca stratejik konumu sayesinde Göksun ve Andırın ilçelerine de tesisten lojistik destek sağlanabilecek. Asfalt üretiminden sahadaki uygulamaya kadar tüm süreci hızlandıracak olan bu dev yatırımın açılış programına tüm vatandaşlar davet edildi.