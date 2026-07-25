TFF 2. Lig’de mücadele edecek Kahramanmaraş İstiklalspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına bugün başladı. Kulüp tesislerinde bir araya gelen kırmızı-beyazlı ekip, sezonun ilk antrenmanını Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Stadyumu’nda gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Ömer Faruk Mahir yönetiminde yapılan ilk çalışmayı Kulüp Başkanı Ahmet Gülpak ile As Başkan Murat Demirkol da yakından takip etti. Sportif Direktör Abdülaziz Solmaz’ın da yer aldığı antrenmanda teknik heyet, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oyuncularla sık sık ikili iletişim kurdu ve beklentilerini anlattı.

Kırmızı-beyazlı ekip, 7 Ağustos’a kadar Kahramanmaraş’ta günde çift antrenman yaparak yeni sezona hazırlanacak.