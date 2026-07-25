Günümüzün en yaygın sorunları arasında yer alan yoğun iş temposu ve hareketsiz yaşam tarzı, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı olumsuz etkiliyor. Bu kısır döngüden kurtulmanın en keyifli ve etkili yollarından biri ise hiç şüphesiz bisiklet sürmek. Eklem sağlığını riske atmadan tüm vücudu çalıştıran bu düşük darbeli egzersiz, kalp-damar sağlığını desteklerken stresi de en aza indiriyor.

Kahramanmaraş'ta sağlıklı yaşamın en popüler adreslerinden biri olan Onikişubat Bisiklet Yolu, kentin dört bir yanından gelen vatandaşların akınına uğruyor.

Uzmanından Uyarı: "Düzenli Bisiklet Sürmek Sağlıklı Yaşlanmayı Destekliyor"

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Kahramanmaraş HG Hospital Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Beşir Şahin İnceer, bisiklet sürmenin insan sağlığına olan faydalarını özetledi.

Kalp ve Damar Sağlığı: Düzenli pedal çevirmek kalp-damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor.

Kan Şekeri ve Kolesterol: Vücut metabolizmasını dengede tutarak kolesterol ve kan şekerinin düzenlenmesine katkı sağlıyor.

Bağışıklık ve Kas Gelişimi: Bağışıklık sistemini güçlendirirken, özellikle bacak kaslarını geliştirerek ileri yaşlarda hareket kabiliyetini artırıyor ve sağlıklı yaşlanmayı destekliyor.

Onikişubat Bisiklet Yolu'nu düzenli olarak kullanan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek, bisiklet sürmenin hem beden sağlıklarını koruduklarını hem de yoğun iş ve günlük yaşamın getirdiği stresten uzaklaşmalarını sağladığını ifade etti.