Kahramanmaraş'ta yükselen yeni konut alanlarında, inşa süreçlerinin ardından hız kesmeden başlayan peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında site araları, yürüyüş yolları ve park alanları özenle yeşillendirildi. Şehrin dokusuna estetik bir görünüm kazandıran peyzaj düzenlemesi, sadece görsel bir güzellik sunmakla kalmayıp, depremzede Kahramanmaraşlı vatandaşların sosyal hayata adaptasyonuna ve moral bulmalarına da büyük katkı sağlıyor.

Tamamlanan çevre düzenlemeleriyle birlikte Kahramanmaraş'taki yeni evlerine yerleşen vatandaşlar, hem sağlam konutlarda huzurla oturmanın hem de yeşille iç içe, ferah bir çevrede yeni bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşıyor.