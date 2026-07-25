TFF 2. Lig’de ter dökmeye hazırlanan Kahramanmaraş İstiklalspor, yeni sezon öncesi hazırlık kampı için kendi şehrinde top başı yapıyor. Kırmızı-beyazlı temsilcimiz, yeni sezonda hem antrenmanlarını hem de kritik resmi müsabakalarını, profesyonel lig standartlarına tamamen uyumlu hale getirilen modern tesislerde sürdürecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Dev Yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen kapsamlı yenileme çalışmaları sayesinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Stadyumu adeta baştan aşağı yenilendi. Gerçekleştirilen projeyle birlikte stadyumun;

Sahip olduğu zemin yapısı modern standartlara kavuşturuldu,

Teknik altyapısı eksiksiz bir şekilde tamamlandı,

Çeşitli donatı alanları yenilenerek profesyonel lig maçlarına ev sahipliği yapabilecek düzeye getirildi.

İstiklalspor'un Hedefi Güçlü Başlangıç

Teknik heyetin hazırladığı özel çalışma programı doğrultusunda sahaya inecek olan Kahramanmaraş İstiklalspor, fiziksel ve taktiksel çalışmalarına bu yenilenen tesiste hız verecek. Şehrin profesyonel ligdeki temsilcisinin kendi sahasında yapacağı çalışmalar, taraftarlar arasında da şimdiden büyük bir heyecan ve moral yarattı.