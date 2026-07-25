İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle, Kahramanmaraş Beyaz Karanfil Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında AKDO Restaurant'ta tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Programa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve projede görev alan uzmanlar katıldı.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede izlenecek yol haritası, proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim, seminer ve farkındalık faaliyetleri ile toplumun her kesiminin mücadeleye nasıl katkı sunabileceği detaylı şekilde ele alındı.

Katılımcılar, bağımlılığın yalnızca bireysel değil, aileyi ve toplumu yakından ilgilendiren önemli bir sosyal sorun olduğuna dikkat çekerek, ortak hareket etmenin önemini vurguladı.

Programda konuşan Kahramanmaraş Beyaz Karanfil Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Hacıbebekoğlu, bağımlılığın bireyin yaşamını olduğu kadar aile yapısını ve toplumsal huzuru da olumsuz etkilediğini belirterek, bu mücadelede kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların el ele vermesi gerektiğini ifade etti.

Hacıbebekoğlu, "Bağımsız Gençlik ve Aileleri Projesi" ile hem gençlerde farkındalık oluşturmayı hem de aileleri bilinçlendirerek koruyucu ve önleyici çalışmaları yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Projede gönüllü olarak görev alan Psikolog Buse Orçan ise bağımlılığın yalnızca tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Orçan, bağımlılığın doğru eğitim, bilinçlendirme çalışmaları ve erken müdahaleyle önlenebilecek önemli bir toplumsal risk olduğuna dikkat çekerek, özellikle çocuklar ve gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantı sonunda katılımcılar, bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk üstlenmesi gerektiği konusunda ortak görüş bildirirken, "Bağımsız Gençlik ve Aileleri Projesi"nin Kahramanmaraş'ta farkındalığı artıracak önemli çalışmalara öncülük edeceği vurgulandı.