Kahramanmaraş'ta Hafta Sonu Yağış Bekleniyor

Kahramanmaraş'ta son günlerde etkisini sürdüren yüksek hava sıcaklıkları, hafta sonuyla birlikte yerini daha serin ve yağışlı bir havaya bırakıyor. Meteoroloji verilerine göre özellikle cumartesi günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Sıcak havanın ardından beklenen yağışın, özellikle tarım alanları açısından olumlu etki oluşturması beklenirken, kısa süreli kuvvetli yağış ihtimaline karşı vatandaşların tedbirli olması isteniyor.

Cumartesi Günü Gök Gürültülü Sağanak Etkili Olacak

25 Temmuz Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji tahminlerine göre;

En düşük sıcaklık 24 derece

En yüksek sıcaklık 32 derece

Nem oranı yüzde 40 ile 85

Rüzgar hızı ise saatte 15 kilometre civarında olacak.

Özellikle öğleden sonra etkisini artırması beklenen yağış nedeniyle sürücülerin trafikte dikkatli olması, açık alanlarda bulunacak vatandaşların ise ani yağış ve yıldırım riskine karşı tedbirli davranması öneriliyor.

Pazar Günü Hava Açıyor

26 Temmuz Pazar günü ise yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Pazar gününe ilişkin tahminler ise şöyle:

En düşük sıcaklık 21 derece

En yüksek sıcaklık 32 derece

Nem oranı yüzde 37 ile 86

Rüzgar hızı 14 kilometre/saat

Pazar günü yağış beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların daha rahat bir hafta sonu geçirmesi öngörülüyor.

Sıcaklıklarda Dikkat Çeken Düşüş

Hafta içerisinde 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkların ardından hafta sonunda yaklaşık 8 ila 10 derecelik hissedilir bir serinleme yaşanacak. Özellikle gece saatlerinde sıcaklığın 21 dereceye kadar düşmesi beklenirken, bunaltıcı havanın yerini daha ferah bir atmosfere bırakacağı tahmin ediliyor.

Yeni Haftada Kavurucu Sıcaklar Geri Dönüyor

Meteoroloji tahminlerine göre Kahramanmaraş'ta hafta sonundaki serin havanın ardından yeni haftayla birlikte sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. Özellikle salı ve çarşamba günü kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı hava yeniden etkisini gösterecek.