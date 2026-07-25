Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerini Pusula Maraş çatısı altında aralıksız sürdürüyor. Eğitimden sanata, spordan kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede faaliyetler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez geleneksel Türk süsleme sanatlarından tezhibi gençlerle buluşturacak.

29 Temmuz Çarşamba günü Pınarbaşı Gençlik Merkezi’nde “Tezhip Tarihçesi ve Workshop” etkinliği gerçekleştirilecek. Program kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazik Ağyar, katılımcılarla bir araya gelerek tezhip sanatının tarihsel gelişimi, kültürel önemi ve geleneksel motifleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşacak. Saat 12.00’da başlayacak seminerde gençler, tezhip sanatının inceliklerini alanında uzman bir akademisyenden dinleme fırsatı bulacak.

Seminer bölümünün ardından düzenlenecek workshop çalışmasında ise katılımcılar, öğrendikleri bilgileri uygulamaya dönüştürerek kendi el becerileriyle tezhip çalışmaları gerçekleştirecek. Böylece gençler hem teorik bilgi edinecek hem de geleneksel sanatın uygulama süreçlerini deneyimleme imkânı yakalayacak.

Kontenjanla sınırlı olarak gerçekleştirilecek programa katılmak isteyenler, başvurularını

adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapabiliyor. Büyükşehir Belediyesi, sanata ilgi duyan tüm gençleri bu özel etkinliğe davet etti.