Kahramanmaraş'ın asırlık ticaret merkezi olan Tarihi Kapalıçarşı, yalnızca el sanatları ve yöresel ürünleriyle değil, köklü lezzet kültürüyle de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Çarşıda satışa sunulan Osmanlı macunu, geçmişten günümüze uzanan geleneksel lezzetlerden biri olarak ilgi görmeyi sürdürüyor.

Renkli görünümü, farklı meyve ve baharat aromalarıyla dikkat çeken Osmanlı macunu, özellikle çocukların yanı sıra nostaljik tatları özleyen yetişkinlerin de ilgisini çekiyor. Tarihi çarşıyı gezen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bu geleneksel lezzeti tatmadan ayrılmıyor.

Kapalıçarşı esnafı, Osmanlı macununun yalnızca bir şekerleme olmadığını, aynı zamanda yüzyıllardır süregelen kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu belirtiyor. Geçmişte saray mutfağında da kendine yer bulan macunun, doğal içeriği ve kendine özgü aromasıyla günümüzde de beğeniyle tüketildiği ifade ediliyor.

Esnaf, geleneksel lezzetleri yaşatmanın kendileri için hem kültürel bir sorumluluk hem de önemli bir meslek olduğunu vurgulayarak, bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiriyor.

Tarihi atmosferiyle Kahramanmaraş'ın simge noktalarından biri olan Kapalıçarşı, Osmanlı macunu gibi geleneksel tatlarla ziyaretçilerine nostaljik bir yolculuk sunarken, kentin zengin gastronomi kültürünü de yaşatmaya devam ediyor.