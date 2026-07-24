Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü asfalt seferberliği kapsamında Elbistan’da da ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

İlçe merkezinde cadde cadde, sokak sokak yürütülen çalışmalarla ulaşım altyapısı güçlendirilirken, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunuluyor.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmaların yeni adresi, ilçe merkezinin en yoğun kullanılan ulaşım akslarından biri olan Söğütlü Caddesi oldu.

İlçe merkezindeki nüfusun yaklaşık yarısına hizmet veren ve aynı zamanda çevredeki kırsal mahallelerin ulaşımında önemli bir bağlantı noktası olarak kullanılan cadde, kapsamlı bir üstyapı yatırımıyla modern bir görünüme kavuşuyor.

Altyapı çalışmaları ile yıllar içerisinde artan araç trafiği nedeniyle yıpranan Söğütlü Caddesi’nde başlatılan çalışmalar kapsamında cadde baştan sona sıcak asfaltla kaplanıyor.

Ekipler tarafından sürdürülen yoğun mesaiyle ilk kat sıcak asfalt seriminde sona yaklaşıldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sürüş güvenliği artırılırken, ulaşım konforu da önemli ölçüde iyileştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü Caddesi’nde yalnızca asfalt yenilemesiyle sınırlı kalmayarak kapsamlı bir çevre düzenlemesini de hayata geçirecek.

İlk kat asfalt uygulamasının ardından yürüyüş yollarının imalatı gerçekleştirilecek, modern aydınlatma elemanlarının montajı yapılacak.

Böylece hem araç sürücüleri hem de yayalar için daha güvenli ve estetik bir yaşam alanı oluşturulacak.

Üstyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından caddede son kat sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek ve proje tüm bileşenleriyle hizmete sunulacak.

Altyapısı, sıcak asfaltı, yürüyüş yolları, modern aydınlatma sistemi ve peyzaj düzenlemeleriyle baştan sona yenilenecek Söğütlü Caddesi, tamamlandığında Elbistan’ın modern kent kimliğine yakışan önemli ulaşım yatırımlarından biri olacak.

Büyükşehir Belediyesinin ilçede sürdürdüğü çalışmalar sayesinde hem ulaşım kalitesi artırılacak hem de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak daha güvenli, konforlu ve estetik bir ulaşım koridoru oluşturulacak.