Toplumun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasını sağlayan gazeteciler, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda unutulmadı. Kahramanmaraş'ta görev yapan basın mensuplarının bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajlarda, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme görevini büyük fedakârlıkla yerine getirdiği vurgulandı.

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar, gazeteciliğin demokratik toplumların en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, her koşulda halkın haber alma hakkı için görev yapan basın mensuplarının önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Çuhadar, gazetecilerin ilkeli, tarafsız ve etik değerler doğrultusunda görevlerini sürdürdüğünü belirterek, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması adına gece gündüz demeden çalışan tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu da yayımladığı mesajda, zorlu şartlar altında görev yapan gazetecilerin toplum adına önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Basın mensuplarının büyük özveriyle çalıştığını ifade eden Deveboynu, doğru ve güvenilir haberciliğin her geçen gün daha da önem kazandığını belirterek, tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı, meslek hayatlarında sağlık, başarı ve kolaylıklar diledi.

24 Temmuz'un, Türk basın tarihinde sansürün kaldırılışının simgesi olarak kabul edildiğini hatırlatan cemiyet başkanları, özgür, bağımsız ve sorumlu basının güçlü bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.