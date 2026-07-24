Son yıllarda piyasada artış gösteren sahte bal ürünleri, hem tüketiciler hem de doğal üretim yapan arıcılar açısından önemli bir sorun haline geldi. Şeker şurubu, glikoz ve nişasta gibi maddeler kullanılarak üretilen ürünlerin bal adı altında satışa sunulması, doğal bal üreticilerinin emeğini gölgelerken, tüketici sağlığını da riske atıyor.

Uzmanlar, gerçek balın yalnızca arıların çiçeklerden topladığı nektarı doğal yollarla işlemesi sonucu elde edildiğini belirterek, katkı maddesi içeren ürünlerin doğal bal ile aynı özellikleri taşımadığına dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş'ta uzun yıllardır yöresel ürün satışı yapan çarşı esnafı Cevher Kurtulan, Aksu Haber'e yaptığı açıklamada vatandaşların bal satın alırken bilinçli davranması gerektiğini söyledi.

Gerçek balın en önemli özelliklerinden birinin glikoz içermemesi olduğunu belirten Kurtulan, "Doğal bal zamanla kristalleşebilir. Bu durum balın bozulduğu anlamına gelmez, aksine doğal olduğunun göstergelerinden biridir. Glikozla üretilen sahte ürünler ise farklı bir yapı gösterir. Vatandaşlarımızın güvenilir üreticilerden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar da balın yalnızca rengine, kokusuna veya kıvamına bakılarak gerçek olup olmadığının kesin olarak anlaşılamayacağını belirtiyor. En güvenilir yöntemin, ürünün güvenilir üreticilerden temin edilmesi ve varsa analiz raporlarının kontrol edilmesi olduğuna dikkat çekiliyor.

Yetkililer, sahte balla mücadelenin hem tüketici sağlığının korunması hem de doğal üretim yapan arıcıların emeklerinin karşılığını alabilmesi açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaparken, vatandaşların kayıtlı ve güvenilir satış noktalarını tercih etmeleri gerektiğini ifade ediyor.