Kahramanmaraş’ta sosyal sorumluluk çalışmalarıyla dikkat çeken TatlıPark, yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Firma tarafından gerçekleştirilen dondurma ikramıyla çocuklar hem serinledi hem de keyifli anlar yaşadı.

Büyük Sakallı Camii ile Gülderen Ahmet Bodur Camii bünyesinde devam eden yaz Kur’an kurslarında düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Yaz tatillerini Kur’an-ı Kerim öğrenerek ve manevi değerlerle geçiren çocuklar, kendileri için hazırlanan dondurma ikramıyla mutlu oldu.

“Çocuklarımızın her zaman yanındayız”

Etkinlikte konuşan Tatlı Park Genel Koordinatörü Mustafa Gürlemiş, çocukların eğitim süreçlerine destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Gürlemiş, yaz tatilini Kur’an-ı Kerim öğrenerek değerlendiren öğrencilerin her zaman destekçisi olacaklarını ifade ederek, “Çocuklarımızın manevi eğitimlerine katkı sunmak ve onların mutluluğuna ortak olmak bizim için çok değerli” dedi.

Muhtardan teşekkür

Ağcalı Mahallesi Muhtarı Oğuzhan Kamalak da gerçekleştirilen etkinlik dolayısıyla Tatlı Park ailesine teşekkür etti.

Kamalak, çocuklara yönelik yapılan bu anlamlı ikramın takdir edilmesi gerektiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti ve yapılan hayrın kabul olmasını temenni etti.

Yaz Kur’an kursu öğrencilerinin büyük beğeni gösterdiği etkinlik, çocukların yüzünde tebessüm oluştururken, mahallede de memnuniyetle karşılandı.