Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda üniversitenin mevcut çalışmaları, gelecek hedefleri ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Rektör yardımcıları ile KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi'nin de katıldığı programda konuşan Prof. Dr. Okumuş, göreve başladığı 19 Mart'tan bu yana üniversitenin tüm akademik ve idari birimlerini ziyaret ederek çalışanlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Katılımcı ve çalışan memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışı benimsediklerini ifade eden Okumuş, üniversitenin gelişimi için ortak akıl anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

"İlk Hedefimiz İlk 50 Üniversite Arasına Girmek"

KSÜ'nün sahip olduğu potansiyelin çok daha yukarı sıraları hak ettiğini belirten Prof. Dr. Okumuş, üniversitenin akademik başarısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

"Üniversitemizi öncelikle Türkiye'nin ilk 50 üniversitesi arasına taşımayı, ardından araştırma üniversitesi statüsünü kazanmayı hedefliyoruz. Bunu eğitim kalitesini yükselterek, bilimsel üretimi artırarak ve uluslararası iş birliklerini güçlendirerek başaracağız." dedi.

Uluslararasılaşma Çalışmaları Hızlanacak

Üniversitede yaklaşık 600 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Okumuş, bu sayıyı artırmak amacıyla yurt dışındaki eğitim fuarlarına katılacaklarını ve uluslararası tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceklerini açıkladı.

Deprem sonrası Kahramanmaraş hakkında oluşan olumsuz algının değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Okumuş, kentin güvenli ve yaşam kalitesi yüksek bir şehir olduğunun uluslararası platformlarda daha etkin şekilde anlatılacağını söyledi.

Bilimsel Yayın ve Projelere Destek Artacak

Bilimsel üretimin üniversitenin en önemli önceliklerinden biri olacağını vurgulayan Okumuş, özellikle uluslararası indekslerde yer alan nitelikli dergilerde yayımlanacak akademik çalışmaları teşvik edeceklerini belirtti.

Ayrıca TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve diğer ulusal ve uluslararası fonlardan daha fazla yararlanılması için akademisyenlere proje hazırlama süreçlerinde destek sağlanacağını ifade etti.

Yeni bölüm açarak öğrenci sayısını artırmak yerine mevcut eğitim programlarının niteliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Okumuş, laboratuvar altyapısının güçlendirileceğini, akreditasyon çalışmalarının hızlandırılacağını ve mezunların istihdam edilebilirliğini artıracak projelere öncelik verileceğini kaydetti.

Gazetecilere Teşekkür Etti

Programın sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, yerel basının üniversitenin çalışmalarının kamuoyuna doğru şekilde aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.