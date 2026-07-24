Yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte araç sahiplerine önemli bir uyarı geldi. Uzmanlar, sıcak havalarda kış lastiği kullanmaya devam etmenin hem trafik güvenliğini olumsuz etkilediğini hem de araç performansını düşürdüğünü belirtiyor.

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Petlas Tanrıöver Oto Lastik ve Akü İşletme Sahibi Sami Tanrıöver, sürücülerin mevsimine uygun lastik tercih etmelerinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

"Fren Mesafesi Uzuyor, Kaza Riski Artıyor"

Yaz aylarında asfalt sıcaklığının ciddi seviyelere ulaştığını belirten Sami Tanrıöver, kış lastiklerinin bu şartlara uygun üretilmediğini söyledi.

Tanrıöver, "Kış lastikleri düşük sıcaklıklarda maksimum performans gösterecek şekilde üretiliyor. Yaz aylarında ise yüksek sıcaklık nedeniyle lastiğin kauçuk yapısı fazla yumuşuyor. Bu durum yol tutuşunu olumsuz etkiliyor, fren mesafesini uzatıyor ve özellikle ani manevralarda aracın kontrolünü zorlaştırıyor. Sonuç olarak kaza riski önemli ölçüde artıyor." dedi.

Kış lastiklerinin sadece güvenlik açısından değil ekonomik açıdan da olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Tanrıöver, yanlış lastik kullanımının araç sahiplerinin cebini de etkilediğini belirtti.

Tanrıöver, "Kış lastiklerinin yuvarlanma direnci yaz lastiklerine göre daha yüksektir. Bu nedenle araç daha fazla yakıt tüketir. Ayrıca sıcak zeminde daha hızlı aşınan lastikler, kullanım ömrünü de kaybeder. Zamanında lastik değişimi hem yakıt tasarrufu sağlar hem de lastiklerin daha uzun süre kullanılmasına katkı sunar." ifadelerini kullandı.

Mevsimine Uygun Lastik Hayat Kurtarıyor

Sürücülerin yalnızca zorunluluk nedeniyle değil, can ve mal güvenliği açısından da mevsimine uygun lastik kullanması gerektiğini belirten Tanrıöver, yaz lastiklerinin sıcak hava koşullarında daha iyi yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sunduğunu söyledi.

Araç sahiplerine çağrıda bulunan Tanrıöver, "Yaz mevsimine girdiğimiz bu dönemde hâlâ kış lastiği kullanan sürücüler vakit kaybetmeden lastiklerini değiştirmeli. Küçük görünen bu değişiklik hem güvenli sürüş hem de ekonomik kullanım açısından büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Uzmanlar da sürücülere, sıcak havalarda güvenli yolculuk için lastik diş derinliği, hava basıncı ve genel lastik kontrollerini düzenli olarak yaptırmaları tavsiyesinde bulunuyor.