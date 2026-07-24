Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi’nde, önceden "kız alma" meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Tarafların birbirine kurşun yağdırdığı kavgada 2 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı.

Sokak Savaşını Aratmayan Çatışma

Edinilen bilgilere göre, daha önceye dayalı husumeti bulunan aile fertleri sokakta karşı karşıya gelince tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar yanlarında getirdikleri silahlarla birbirlerine ateş açtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgayı Ayırmak İsteyen Adam Canından Oldu

Açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan 7 kişi yaralanarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 38 yaşındaki Umut Cabaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yürek yakan detay ise sonradan ortaya çıktı; Cabaş’ın olayla doğrudan bir ilgisinin bulunmadığı, mahalledeki kavgayı duyup tarafları ayırmak amacıyla araya girdiği sırada kurşunlara hedef olduğu öğrenildi.

Hastaneden İkinci Acı Haber Geldi

Feci çatışmada ağır yaralanan ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Doğan Işık da yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Böylece olaydaki can kaybı 2’ye yükseldi. Diğer 5 yaralının tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Polis Hastanelerde Yoğun Güvenlik Önlemi Aldı

Kavganın ardından harekete geçen emniyet güçleri, olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayın ardından tarafların yakınlarının hastane önlerinde karşı karşıya gelerek yeni bir gerginlik oluşturmaması adına emniyet mensupları, hastane çevresinde geniş çaplı ve yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü tahkikat devam ediyor.