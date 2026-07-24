Ankara siyasetinde dengeleri sarsan gelişmeler resmi kayıtlara yansıdı. Manisa Milletvekili Özgür Özel liderliğinde kurulacak olan Yeni Parti'ye katılmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılan 91 milletvekilinin istifa dilekçeleri sonrası TBMM internet sitesindeki "28. Dönem Milletvekilleri Sandalye Dağılımı" bölümü revize edildi.

CHP 5. Sıraya Geriledi, Bağımsız Sayısı 102'ye Ulaştı

Yapılan resmi güncellemenin ardından Meclis aritmetiğinde radikal bir değişim yaşandı. 91 milletvekilinin ayrılmasıyla birlikte CHP'nin parlamentodaki sandalye sayısı 44'e kadar geriledi.

İstifa eden ve henüz resmi parti kuruluşu tamamlanmadığı için sistemde geçici olarak bağımsız görünen vekillerle birlikte, TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 102'ye fırladı. Söz konusu 91 ismin, partinin kuruluş işlemlerinin tamamlanıp Meclis Başkanlığına bildirilmesinin ardından "Yeni Parti" çatısı altında yer alacağı belirtildi.

Toplam Sandalye Sayısı 592'ye Düşmüştü

TBMM'deki toplam milletvekili sayısı ise vefatlar, bakanlık atamaları ve belediye başkanlığına seçilen isimlerin istifaları nedeniyle 600'den 592'ye gerilemiş durumdaydı. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatları, Can Atalay'ın vekilliğinin düşmesi; Murat Kurum, Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları Meclis üye tam sayısını eksiltmişti.

İşte TBMM'de Partilere Göre Güncel Sandalye Dağılımı

Güncellenen verilere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeni sandalye dağılımı şu şekilde oluştu: