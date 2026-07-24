Kamuda kariyer yapmayı hedefleyen lisans mezunları için sevindirici haber Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından geldi. Bakanlık, merkez teşkilatının Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan kadrolara atanmak üzere 23 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı.

Sınav Tek Aşamalı Olacak: Sadece Sözlü Mülakat Yapılacak

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, giriş sınavı adayları yormayacak şekilde tek aşamalı olarak düzenlenecek. Adaylar, yazılı bir sınava tabi tutulmadan doğrudan sözlü sınav (mülakat) aşamasıyla değerlendirilecek. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar uzman yardımcısı kadrolarına atanmaya hak kazanacak.

KPSS 70 Puan Şartı ve Puan Yılları

Alım yapılacak kadrolara başvurabilmek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2024 veya 2025 yıllarına ait KPSS sonuçları geçerli olacak. İlanda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 70 puan alan adaylar başvuru yapabilecek.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Adaylar başvurularını 27 Temmuz - 7 Ağustos tarihleri arasında tamamlayabilecek. Başvuru süreci tamamen dijital ortamda yürütülecek olup şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.

Adaylar, e-Devlet şifreleriyle Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden başvurabilecek.