Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir piknik işletmesinde çalışan 52 yaşındaki kişi, tesis içerisindeki çardakta ölü bulundu.
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Kestel Mahallesi'ndeki Dimçayı bölgesinde yer alan piknik işletmesinde çalışan Çetin Doğan'ı çardakta hareketsiz halde gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Doğan'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: AA