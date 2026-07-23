Antalya'da 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi, 12 ayrı kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştiren 2 şüpheliyi tespit etti.

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Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA