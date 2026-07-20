Olay, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, elektrik direğinde meydana gelen arızayı gidermek için çalışma yapan elektrik dağıtım şirketi personeli Kürşat Çetin (22), müdahale sırasında elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince direkten indirilen genç işçinin, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA