Antalya’nın Alanya ilçesinde, acil bir ihbara yetişmek üzere sirenlerini çalarak göreve giden itfaiye aracının önünü kesen ve yol vermeyen vicdansız sürücüye ceza yağdı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen emniyet güçleri, sürücüye adeta ibretlik bir ceza uyguladı.

Sosyal Medya Görüntüleri Sürücüyü Ele Verdi

Olay, Alanya'nın en işlek caddelerinden biri olan Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Göreve giden bir itfaiye aracına yol vermeyen otomobil sürücüsünün o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Ekipler Harekete Geçti: Görüntülerin kısa sürede yayılması ve kamuoyunda büyük tepki toplamasının ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri hızlıca inceleme başlattı. Kamera kayıtlarından otomobilin plakası ve sürücünün kimliği kısa sürede tespit edildi.

46 Bin Lira Ceza, Ehliyete El Koyma ve Trafikten Men!

Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca adeta ceza yağdırıldı. Uygulanan yaptırımlar şunlar oldu:

Para Cezası: Geçiş üstünlüğü bulunan acil durum aracına yol vermediği ve trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle sürücüye 46 bin TL idari para cezası kesildi. Antalya'da 29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı İçeriği Görüntüle

Ehliyete El Konuldu: Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Araç Bağlandı: Trafik güvenliğini tehlikeye atan otomobil, 30 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Trafik Ekiplerinden Uyarı

Yetkililer, geçiş üstünlüğü olan ambulans, itfaiye ve polis araçlarına yol vermenin sadece bir trafik kuralı değil, aynı zamanda bir insanlık görevi olduğunu hatırlatarak benzer ihlallere karşı denetimlerin sıfır toleransla süreceğini belirtti.