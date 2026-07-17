Antalya'nın Serik ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan Hasan Turan ile yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.