Kamu sektöründe kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği haber geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1.874 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1.874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kadro Dağılımı Nasıl Olacak? (Hangi Branştan Kaç Kişi Alınacak?)

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alım yapılacak 1.874 kişilik kontenjanın branşlara göre dağılımı şu şekilde belirlendi:

800 Mühendis

645 Veteriner Hekim

239 Destek Personeli

73 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

60 Büro Personeli

23 Gemi Adamı

13 Avukat

9 Laborant

7 Biyolog

5 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager)

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Adaylar başvurularını 27 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemleri şahsen veya posta yoluyla yapılmayacak; tüm süreç dijital ortamda tamamlanacak.

Adaylar, e-Devlet şifreleriyle Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden sisteme giriş yaparak başvurularını kolayca iletebilecek.

KPSS Şartı Var Mı?

Personel alımında adayların 2024 yılı KPSS puanları esas alınacak. Ancak istisnai bir kadro olarak gemi adamı alımlarında KPSS puanı aranmayacak. Gemi adamı kadrosuna başvuracak adaylar için KPSS şartı yerine uygulamalı sınav gerçekleştirilecek.

Sonuçlar Nereden Açıklanacak?

Yerleştirmeye hak kazanan adayların isim listesi, değerlendirme sürecinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet sitelerinde (https://www.tarimorman.gov.tr/ veya https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) ilan edilecek. Ayrıca adaylar, başvuru ve yerleştirme sonuçlarını doğrudan Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip edebilecek.