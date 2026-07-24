Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde ortadan kaybolan ve o günden bu yana izine rastlanamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında adli süreç derinleşerek devam ediyor. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen dosya kapsamında yeni gözaltı ve adliyeye sevk dalgası yaşandı.

5 İlde Eş Zamanlı Dev Operasyon

Soruşturma birimleri tarafından elde edilen yeni bilgi ve dijital veriler ışığında Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ünün jandarmadaki sorgu ve ifade işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bilişim İncelemeleri ve Adliye Önünde Gerginlik

Adliyeye sevk edilenler arasında Doku’nun cep telefonuna ve dijital materyallerine müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketi yetkilisi M.A. ile güvenlik korucubaşı Y.A.'nın da yer aldığı öğrenildi.

Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında, yıllardır kızlarından gelecek bir haberi bekleyen Doku ailesi fertleri adliye önünde tepkilerini dile getirdi. Gözaltındaki diğer 12 şüphelinin ise jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Dosyada Çok Sayıda Ağır Suçlama Yer Alıyor

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası; "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerini gizleme veya yok etme", "bilişim sistemine hukuka aykırı girerek verileri bozma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi çok sayıda ağır suçlamayı barındırıyor.

Kapsamlı adli süreçte daha önce de aralarında Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve yakınlarının da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında tutuklama ve adli kontrol kararları uygulanmıştı. Ekiplerin olay üzerindeki teknik ve adli incelemeleri çok yönlü olarak devam ediyor.