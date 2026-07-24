Özgür Özel’in, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ederek kuruculuğunu üstlendiği yeni partinin resmi başvuru evraklarını imzaladığı bildirildi.

91 Milletvekili İle Birlikte Yeni Parti Yolculuğu

Edinilen bilgilere göre, Özgür Özel’in istifa kararının ardından CHP parlamenter grubundan kitlesel bir kopuş gerçekleşti. Toplam 91 milletvekilinin CHP’den istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldığı öğrenildi.

Bu kitlesel katılım, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) sandalye dağılımını baştan aşağı değiştirirken, yeni partinin grup kurma çoğunluğunu rahatlıkla aştığı görüldü.

Kürsüde Duygusal Veda: "Yeni Partimizi Kuruyoruz"

İstifa süreci öncesinde TBMM CHP Grup Toplantısı'nda milletvekillerine ve kamuoyuna seslenen Özgür Özel'in veda niteliğindeki açıklamaları dikkat çekti. Kürsüde yaptığı konuşmada tarihi bir yol ayrımında olduklarını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıkıyorum. Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi, milletimizin seçtiği temsilcilerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz."

Ankara’da Siyasi Dengeler Yeniden Şekilleniyor

Özgür Özel ve beraberindeki 90 vekilin bu radikal hamlesi, hem muhalefet kanadında hem de iktidar cephesinde geniş yankı uyandırdı. Yeni partinin tüzüğü, ismi, logosu ve izleyeceği siyasi strateji merak konusu olurken, Kurucular Kurulu’nun önümüzdeki günlerde kapsamlı bir basın toplantısıyla kamuoyunun karşısına çıkması bekleniyor.