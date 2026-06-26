Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son haftalarda yaşanan parti değişiklikleri ve istifalar, siyasi dengeleri etkiledi. İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz ile CHP'den ayrılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılmasıyla iktidar partisinin Meclis'teki milletvekili sayısı 277'ye yükseldi.

Öte yandan CHP'de yaşanan ayrılıklar nedeniyle ana muhalefet partisinin sandalye sayısı 136'ya düştü.

AK Parti 277 Sandalyeye Ulaştı

TBMM'deki son değişikliklerle birlikte AK Parti, iki milletvekilinin partiye katılmasıyla Meclis'teki temsil gücünü artırdı.

İstanbul Milletvekilleri Ersin Beyaz ve Nimet Özdemir'in AK Parti saflarına katılması, partinin sandalye sayısını 277'ye taşıdı.

CHP'de İki İstifa Yaşandı

CHP'de ise İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in ardından Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın da partisinden istifa etmesiyle milletvekili sayısı 136'ya geriledi.

Bu gelişmelerin ardından bağımsız milletvekili sayısı da 10'a yükseldi.

TBMM'nin Toplam Milletvekili Sayısı 592

Meclis'teki toplam milletvekili sayısı ise daha önce yaşanan vefatlar, milletvekilliğinin düşmesi, belediye başkanlığına seçilmeler ve bakanlık görevlendirmeleri nedeniyle 600'den 592'ye inmişti.

Eksilmenin nedenleri arasında Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Murat Kurum'un bakan olarak atanması ve belediye başkanı seçilen bazı CHP milletvekillerinin görevlerinden ayrılması yer alıyor.

TBMM'de Güncel Sandalye Dağılımı

Son değişikliklerin ardından TBMM'deki 592 milletvekilinin partilere göre dağılımı şöyle:

AK Parti: 277

CHP: 136

DEM Parti: 56

MHP: 46

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 10

Yeniden Refah Partisi: 4

HÜDA PAR: 4

TİP: 3

DBP: 2

EMEP: 2

Saadet Partisi: 1

DSP: 1

Demokrat Parti: 1

Meclis'teki yeni sandalye dağılımı, yasama faaliyetleri ve siyasi dengeler açısından önümüzdeki süreçte yakından takip edilecek.