Türkiye siyasetinde hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Özgür Özel liderliğinde 24 Temmuz’da kurulan ve ilk Parti Meclisi (PM) toplantısıyla A Takımını belirleyen Yeni Parti, yerel yönetimlerde büyük bir hareketliliğin merkez üssü haline geldi. Partinin kuruluşunun üzerinden henüz 14 gün geçmesine rağmen CHP'den yaşanan istifalar ve katılımlar siyaset kulislerini sarstı.

230 Belediye Başkanı Yeni Parti Safına Geçiyor

Yeni Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, CHP’li 230’a yakın belediye başkanının partiye geçme talebini parti yönetimine ilettiği belirtiliyor. İstifa eden ve geçiş hazırlığı yapan belediye başkanlarının idari dağılımı şu şekilde:

2 Büyükşehir belediye başkanı,

17 Şehir belediye başkanı,

57 İlçe belediye başkanı,

47 Belde belediye başkanı.

Toplam sayının cuma günü itibarıyla 230'un üzerine çıkması beklenirken, Yeni Parti bünyesinde kurulan özel bir heyetin 'muhalefet blokunda kriz yaratmayacak' ve belediye meclislerindeki dengeleri bozmayacak hassas bir geçiş formülü üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Kritik İsimler ve Şehirler Listede

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, geçiş sürecinde öne çıkan bazı kritik noktalar ve şehirler şunlar:

Manisa ve Denizli büyükşehir belediye başkanlarının Yeni Parti'ye geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bursa için geçiş beklentisi masada tutulurken; Tekirdağ, Muğla ve Eskişehir 'in de bu listeye eklenebileceği konuşuluyor.

Bartın belediye başkanının partiye katılımının yarın gerçekleşmesi beklenirken, Adıyaman'ın ise CHP'de kalacağı belirtiliyor.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek Katıldı

Yeni Parti'ye geçiş sürecinin en net adımlarından biri dün atıldı. Özgür Özel'in yeni bir parti kurulacağını açıklamasının ardından partiye geçeceğini duyuran ilk isimler arasında yer alan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP'den resmen istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı.

Yeni kurulan partinin önümüzdeki günlerde peş peşe yapılacak katılımlarla yerel yönetimlerdeki ağırlığını daha da artırması bekleniyor.