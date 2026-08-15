Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı, yeni siyasi transferlerle dikkat çekti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törende, partiye katılan isimlere rozetleri bizzat takıldı. Bu hamlelerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) sandalye dağılımı bir kez daha güncellendi.

3 Milletvekili AK Parti Safına Geçti

Program kapsamında gerçekleştirilen katılımlarla birlikte Meclis'teki sandalye sayısı 280’e yükselen AK Parti'ye katılan isimler netleşti:

Ömer Karakaş: İYİ Parti'den ayrılan Aydın Milletvekili.

Mehmet Mustafa Gürban: İYİ Parti'den ayrılan Gaziantep Milletvekili.

Mustafa Bilici: (Haber metnindeki detaylara göre) AK Parti saflarına katılan İzmir Milletvekili. CHP’de İki Kritik Görev Değişikliği! Antalya ve Kayseri İl Başkanları Görevden Alındı İçeriği Görüntüle

Bu transferlerle birlikte AK Parti’nin Meclis’teki gücü artarken, diğer partilerdeki milletvekili dağılımı da etkilendi.

7 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı

Kuruluş yıl dönümü programında sadece milletvekilleri değil, farklı partilerden istifa eden 7 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı:

Yakup Odabaşı: Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı (CHP'den)

Selim Çırpanoğlu: Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı (CHP'den)

Engin Uysal: Kütahya Domaniç Belediye Başkanı (CHP'den)

Tuncer Başoğlu: Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı (CHP'den)

Saim Zileli: Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı (CHP'den)

Ali Kemal Derin: Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı (Yeniden Refah Partisi'nden)

Türkan Kayır: Şırnak İdil Belediye Başkanı (DEM Parti'den)

Yeni katılan belediye başkanlarına da rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

TBMM'de Güncel Siyasi Sandalye Dağılımı

Yaşanan son transferler ve siyasi hareketliliklerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partilerin güncel sandalye dağılımı şu şekilde oluştu: