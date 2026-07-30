Etimesgut Belediyesi'nde Geniş Kapsamlı Operasyon

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında toplam 55 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, eş zamanlı operasyonlarda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye Binasında Aramalar Devam Ediyor

Soruşturma kapsamında güvenlik güçleri tarafından çok sayıda adreste arama yapıldı.

Operasyon çerçevesinde;

56 ikamette,

15 iş yerinde,

41 araçta

arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Öte yandan Etimesgut Belediyesi hizmet binasında da inceleme ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmanın Geçmişi Mart Ayına Dayanıyor

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik adli sürecin temelinde, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mart ayında başlatılan soruşturma bulunuyor.

Başsavcılık, Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile belediye iştiraki Etimkent A.Ş. hesaplarında tespit edilen usulsüzlük iddiaları üzerine "zimmet" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

O dönemde gerçekleştirilen operasyonda bazı belediye çalışanları hakkında da gözaltı ve arama işlemleri uygulanmıştı.

Beşikçioğlu Daha Önce Açıklama Yapmıştı

Mart ayında düzenlenen operasyonun ardından Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, soruşturmanın belediye tarafından yapılan suç duyurusu üzerine başlatıldığını açıklamıştı.

Beşikçioğlu, süreçle ilgili yaptığı değerlendirmede soruşturmanın adli makamlar tarafından yürütüldüğünü ve belediyenin gerekli iş birliğini sağladığını ifade etmişti.

Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, elde edilen deliller doğrultusunda adli sürecin ilerleyen günlerde yeni gelişmelere sahne olabileceği belirtiliyor.