Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmasında süreç derinleşiyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "rüşvet almak", "zimmet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla başlatılan operasyon kapsamında toplam 55 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 42'sinin belediye görevlisi, 13'ünün ise firma yetkilisi olduğu belirlenirken; belediye binaları ile şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Nöbetçi hakimlik sevk edildiği duruşmada aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 39 şüpheliyi tutukladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan Görevden Uzaklaştırma Kararı

Yaşanan gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı, Erdal Beşikçioğlu hakkında harekete geçti. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Beşikçioğlu'nun tutuklanması nedeniyle geçici bir tedbir alındığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ANKARA İLİ ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI ERDAL BEŞİKCİOĞLU’NUN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI



Ankara ili Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Edimin İfasına Fesat Karıştırmak, Kamu Kurum ve… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 3, 2026

2.5 Milyonluk Beyan Banka Hareketlerinde Görülmedi

Soruşturma dosyasında yer alan ifade tutanaklarında ise Erdal Beşikçioğlu'nun ekonomik durumunu 2 milyon 500 bin TL olarak beyan ettiği kaydedildi. Beşikçioğlu bu geliri belediye başkanlığı maaşı, Tatbikat Sahnesi bilet gelirleri, oyunculuk faaliyetleri ve telif ödemeleriyle açıkladı.

Ancak dosyaya yansıyan banka hareketlerinin tekilleştirilmiş analizinde, aylık 2,5 milyon liraya karşılık gelecek düzenli bir para giriş serisinin bulunmadığı tespit edildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.