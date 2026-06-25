İzmir'de belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada üçüncü dalga operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyonda, CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 24 şüpheli gözaltına alındı.

RÜŞVET VE USULSÜZLÜK İDDİALARI

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin inşaat ve imar işlemleriyle ilgili belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüz işlemler karşılığında elden ve banka hesapları üzerinden rüşvet alışverişinde bulunduklarının tespit edildiği öne sürüldü.

Ayrıca, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde gerçekleştirilen bazı para transferlerinin de soruşturma kapsamında incelendiği ve bu hareketlerin rüşvet kapsamında değerlendirildiği belirtildi.