Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) parti örgütlerine yönelik yeniden yapılanma süreci kapsamında iki il başkanlığında görev değişikliği gerçekleştirildi. Genel merkezde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından Antalya ve Kayseri il örgütlerinde yeni görevlendirmeler yapıldı.

MYK ve PM Toplantıları Sonrası Karar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen MYK ve PM toplantılarında, kurultay süreci başta olmak üzere parti içi çalışmalar ve örgüt yapıları ele alındı. Toplantıların ardından bazı il örgütlerinde değişikliğe gidilmesi kararlaştırıldı.

Antalya ve Kayseri’de Yeni Dönem

Alınan karar doğrultusunda Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevlerinden alındı. Boşalan görevlere ise yeni atamalar yapıldı. CHP Antalya İl Başkanlığı görevine Hasan Şahin, Kayseri İl Başkanlığı görevine ise Okan Marzıoğlu getirildi.

Kurultay Süreci Gündemde

Parti kaynaklarına göre, CHP yönetimi önümüzdeki dönemde kurultay hazırlıkları ve örgüt çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerini sürdürecek. Görev değişikliklerinin de bu kapsamda gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olduğu belirtiliyor.