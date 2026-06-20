CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin devam eden tartışmalar ve mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından ilk kez kapsamlı açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV yayınında gündeme dair önemli mesajlar verdi.

"Kanıtlarsanız Ertesi Gün Görevi Bırakırım"

Mutlak butlan kararını önceden bildiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddeden Kılıçdaroğlu, yargı mensuplarıyla herhangi bir temasının olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Eğer benim bir gün mahkemeye gidip bir yargıçla görüştüğümü ya da herhangi bir ilişki içerisinde olduğumu kanıtlarsanız, ertesi sabah CHP Genel Başkanlığını bırakırım" ifadelerini kullandı.

Bu tür iddiaların kendisini ve partiyi yıpratmaya yönelik olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, parti içinde temiz siyaset anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Kayyım Riskini Önledik"

Mutlak butlan kararının kabul edilmemesi halinde partinin kayyım yönetimine bırakılabileceğini öne süren Kılıçdaroğlu, CHP'nin 100 yıllık bir siyasi gelenek olduğunu ve böyle bir durumun kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Partinin temel değerlerinden birinin ahlaki üstünlük olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "CHP hiçbir zaman kirliliği kabul etmez. Arınma dediğimiz şey de tam olarak budur" dedi.

Belediye Başkanları İçin Tutuksuz Yargılama Çağrısı

Yerel yönetimlere yönelik soruşturmalara da değinen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının yargı süreçlerinin sonuna kadar incelenebileceğini ancak tutuksuz yargılanmaları gerektiğini savundu.

Kılıçdaroğlu, kesinleşmiş bir karar olmadan verilen tutuklama kararlarının doğru olmadığını ifade etti.

Kurultay İçin 4-5 Aylık Süre İşareti

Partide olağanüstü kurultay yapılması yönündeki çağrılara da değinen Kılıçdaroğlu, çözümün olağan kurultay sürecinin işletilmesi olduğunu söyledi.

Mahalle delegelerinden başlayacak demokratik sürecin tamamlanmasının ardından kurultayın gerçekleştirilebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, bunun yaklaşık 4 ila 5 aylık bir sürede tamamlanabileceğini kaydetti.

Yeniden Aday Olacak mı?

CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olup olmayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bugüne kadar hiçbir göreve kendisinin talip olmadığını belirtti.

Partiyi yeniden toparlayıp gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra aktif siyasetten çekilerek ailesiyle daha sakin bir yaşam sürmek istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda kararın delegelere ait olduğunu söyledi.