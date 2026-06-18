Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte, daha önce farklı suçlamalarla gündeme gelen Özcan hakkında bu kez “kamu görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle cinsel saldırı” iddiasıyla soruşturma açıldı.

Özcan'ın müşteki-sanık olduğu Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasının müştekilerinden Ö.Ç'nin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına "Tanju Özcan tarafından cinsel saldırıya uğradığı" iddiasıyla şikayet dilekçesi vermesi üzerine "kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan açılan soruşturmada tutuklama kararları çıktı.

Mahkeme Süreci ve Karar

Alınan karara göre, Tanju Özcan ile birlikte şoförü S.Ç. de tutuklandı. Soruşturmanın, daha önceki “şantaj” dosyasıyla bağlantılı ifadeler ve yeni iddialar doğrultusunda genişletildiği öğrenildi.

Önceki Soruşturmalar

Özcan, daha önce Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen operasyon kapsamında “icbar suretiyle irtikap” ve ardından “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla da tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Dosya Çok Yönlü Sürdürülüyor

Yargı sürecinin farklı başlıklar altında devam ettiği soruşturmada, savcılık makamının yeni delil ve ifadeler doğrultusunda incelemeyi sürdürdüğü belirtildi.