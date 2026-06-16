MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlerin zamanında yapılması ile Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye’yi istikrar içerisinde büyüyen bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz; değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor, onlar üzerinden tartışmalar ve hesaplar yapılıyor ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniliyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız."