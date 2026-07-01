Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin güncel üye sayılarını kamuoyuyla paylaştı. Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan verilere göre, Türkiye'de 189 siyasi parti faaliyet gösteriyor.

Her yıl ocak ve temmuz aylarının ilk haftasında güncellenen istatistiklere göre, üye sayısı bakımından AK Parti açık ara ilk sıradaki yerini korudu.

AK Parti 11,7 Milyon Üyeyi Geçti

Güncel verilere göre AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 709 bin 913 oldu.

Bu rakamla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip siyasi partisi olmayı sürdüren AK Parti'yi, 1 milyon 879 bin 973 üyeyle CHP takip etti.

TBMM'de Grubu Bulunan Partilerin Üye Sayıları

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı verilere göre, Meclis'te grubu bulunan partilerin üye sayıları şöyle sıralandı:

AK Parti: 11 milyon 709 bin 913

11 milyon 709 bin 913 CHP: 1 milyon 879 bin 973

1 milyon 879 bin 973 Yeniden Refah Partisi: 703 bin 85

703 bin 85 MHP: 501 bin 122

501 bin 122 İYİ Parti: 385 bin 25

385 bin 25 Saadet Partisi: 374 bin 724

374 bin 724 DEM Parti: 17 bin 60

Diğer Partilerde Son Durum

Açıklanan verilere göre diğer bazı siyasi partilerin üye sayıları ise şu şekilde:

Demokrat Parti: 302 bin 852

302 bin 852 DEVA Partisi: 123 bin 338

123 bin 338 Büyük Birlik Partisi (BBP): 115 bin 49

115 bin 49 HDP: 3 bin 593

Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası devam eden HDP'nin üye sayısı da güncel listede yer aldı.

Üye Sayıları Yılda İki Kez Güncelleniyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilere ait üye sayılarını her yıl ocak ve temmuz aylarının ilk haftasında güncelleyerek kamuoyunun erişimine açıyor.

Son güncellemeyle birlikte Türkiye'deki siyasi partilerin üye dağılımı da yeniden şekillenmiş oldu.