112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede fabrikaya ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere yoğun şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Uzun süren çalışmaların ardından tamamen söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluşurken, ekipler bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.