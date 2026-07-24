AFAD Kahramanmaraş İl Müdür Yardımcısı Erdal Kan, AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü olarak atandı.



6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilde görevlendirilen ve İl Müdür Yardımcısı olarak afetin etkilerini azaltma çalışmalarında aktif rol alan Erdal Kan, asaleten İl Müdürü kadrosuna getirildi.



Daha önce İl Müdürü olarak görev yapan Tayfun Temur’un Ankara’ya atanmasının ardından İl Müdür Vekilliği görevini de yürüten Kan, bu göreve resmen atandı.