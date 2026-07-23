Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son denetimlerde ruhsatsız ve kayıtsız olarak faaliyet gösteren bir mandırada halk sağlığını tehdit eden önemli bir usulsüzlük tespit edildi.

Yapılan kontrollerde, gıdalarda taklit ve tağşiş amacıyla kullanılmak üzere depolanan tonlarca domates kurusu ele geçirildi. Ürünlerin hijyen kurallarına aykırı koşullarda muhafaza edildiğinin belirlenmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Halk sağlığını riske attığı değerlendirilen domates kuruları, gerekli yasal işlemlerin ardından imha edilirken, işletme hakkında da idari yaptırım uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını engelleyen her türlü usulsüzlüğe karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, taklit ve tağşişle mücadele kapsamında işletmelerin düzenli olarak kontrol edildiği belirtilerek, halk sağlığını tehdit eden ürünlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların şüpheli gıda ürünleri ve işletmelerle ilgili ihbarlarını Alo 174 Gıda Hattı veya Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması üzerinden yetkililere iletebileceklerini hatırlatarak, güvenilir gıda için denetimlerin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.