Kahramanmaraş'ta 20 yıllık aranın ardından 2024 yılında yeniden hayata geçirilen Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen fuar, 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında KAFUM Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in öncülüğünde düzenlenecek organizasyonda konserler, kültürel etkinlikler, alışveriş stantları, çocuklara yönelik aktiviteler ve çeşitli sosyal programlarla dolu bir ay yaşanması hedefleniyor.

AKSU HABER olarak fuar öncesinde vatandaşların görüşlerini aldık. "Geçen yıl fuara gittiniz mi?" ve "Bu yıl fuardan beklentiniz neler?" sorularını yönelttiğimiz vatandaşlar, organizasyona ilişkin farklı değerlendirmelerde bulundu.

Görüş bildiren vatandaşların önemli bir bölümü, geçen yıl düzenlenen fuardan memnun ayrıldıklarını ifade etti. Konserler, sosyal etkinlikler ve ailelerin birlikte vakit geçirebildiği ortamın başarılı olduğunu belirten vatandaşlar, bu yıl da benzer organizasyonların sürmesini istediklerini söyledi.

Fuarın yaz aylarında şehrin sosyal hayatına hareketlilik kazandırdığını dile getiren vatandaşlar, etkinliklerin her yaş grubuna hitap etmesini olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Geleneksel Ağustos Fuarı'nın bu yıl da yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Ticaret, kültür ve eğlenceyi bir araya getiren organizasyonun, hem kent ekonomisine hem de sosyal yaşama önemli katkı sağlaması hedeflenirken, Kahramanmaraşlılar da fuarın dolu dolu etkinliklerle geçmesini bekliyor.