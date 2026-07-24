Kahramanmaraş'ta yaz aylarının en büyük kültür ve eğlence organizasyonlarından biri olan Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı, bu yıl da dopdolu programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.
1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda konserlerden kültürel etkinliklere, aile aktivitelerinden çeşitli gösterilere kadar birçok organizasyon yer alacak.
15 ünlü sanatçı Kahramanmaraş'ta sahne alacak
Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan konser takvimine göre fuarın sahnesinde Türkiye'nin sevilen isimleri yer alacak.
Konser programı şu şekilde:
- 1 Ağustos: Eypio
- 4 Ağustos: Dedublüman
- 6 Ağustos: Madrigal
- 7 Ağustos: Zakkum
- 8 Ağustos: Funda Arar
- 11 Ağustos: Ekin Uzunlar
- 12 Ağustos: Aydilge
- 14 Ağustos: Kubat
- 15 Ağustos: Gripin
- 18 Ağustos: Burak Kut
- 21 Ağustos: Semicenk
- 22 Ağustos: Yeni Türkü
- 25 Ağustos: Çelik
- 27 Ağustos: Öykü Gürman
- 28 Ağustos: Tuğçe Kandemir
- 29 Ağustos: Soner Sarıkabadayı
Her yaş grubuna hitap edecek etkinlikler
Konserlerin yanı sıra fuar boyunca çocuk etkinlikleri, kültürel gösteriler, eğlence alanları ve çeşitli sosyal aktiviteler de ziyaretçilerle buluşacak. Büyükşehir Belediyesi, fuarın her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği bir festival atmosferinde geçmesini hedefliyor.
Kahramanmaraş'ta yazın en yoğun organizasyonu
1983 yılından bu yana kentin önemli geleneklerinden biri olan Kahramanmaraş Ağustos Fuarı, bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Konser programının açıklanmasının ardından özellikle çevre illerden de yoğun katılım beklenirken, fuarın şehir ekonomisine ve turizmine önemli katkı sağlaması öngörülüyor.
Ağustos ayı boyunca müzik, eğlence ve kültürel etkinliklerle dolu geçecek fuar, Kahramanmaraş'ın sosyal yaşamına renk katacak.