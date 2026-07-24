Kahramanmaraş'ta yaz aylarının en büyük kültür ve eğlence organizasyonlarından biri olan Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı, bu yıl da dopdolu programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda konserlerden kültürel etkinliklere, aile aktivitelerinden çeşitli gösterilere kadar birçok organizasyon yer alacak.

15 ünlü sanatçı Kahramanmaraş'ta sahne alacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan konser takvimine göre fuarın sahnesinde Türkiye'nin sevilen isimleri yer alacak.

Konser programı şu şekilde:

1 Ağustos: Eypio

Eypio 4 Ağustos: Dedublüman

Dedublüman 6 Ağustos: Madrigal

Madrigal 7 Ağustos: Zakkum

Zakkum 8 Ağustos: Funda Arar

Funda Arar 11 Ağustos: Ekin Uzunlar

Ekin Uzunlar 12 Ağustos: Aydilge

Aydilge 14 Ağustos: Kubat

Kubat 15 Ağustos: Gripin

Gripin 18 Ağustos: Burak Kut

Burak Kut 21 Ağustos: Semicenk

Semicenk 22 Ağustos: Yeni Türkü

Yeni Türkü 25 Ağustos: Çelik

Çelik 27 Ağustos: Öykü Gürman

Öykü Gürman 28 Ağustos: Tuğçe Kandemir

Tuğçe Kandemir 29 Ağustos: Soner Sarıkabadayı

Her yaş grubuna hitap edecek etkinlikler

Konserlerin yanı sıra fuar boyunca çocuk etkinlikleri, kültürel gösteriler, eğlence alanları ve çeşitli sosyal aktiviteler de ziyaretçilerle buluşacak. Büyükşehir Belediyesi, fuarın her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği bir festival atmosferinde geçmesini hedefliyor.

Kahramanmaraş'ta yazın en yoğun organizasyonu

1983 yılından bu yana kentin önemli geleneklerinden biri olan Kahramanmaraş Ağustos Fuarı, bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Konser programının açıklanmasının ardından özellikle çevre illerden de yoğun katılım beklenirken, fuarın şehir ekonomisine ve turizmine önemli katkı sağlaması öngörülüyor.

Ağustos ayı boyunca müzik, eğlence ve kültürel etkinliklerle dolu geçecek fuar, Kahramanmaraş'ın sosyal yaşamına renk katacak.