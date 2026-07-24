Üniversite hayali kuran gençlerin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en az sınav kadar kritik olan tercih maratonu başladı. Geleceklerini şekillendirecek adımları atmaya hazırlanan adaylar için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi rehberlik desteğini sahaya indirdi.

Büyükşehir Belediyesi Psikolojik Danışmanı Nagihan Demirel, tercih döneminde yapılan en yaygın hatalara dikkat çekerek, hem adayların hem de ebeveynlerin izlemesi gereken yol haritasını paylaştı.

"Puanlar Değişir, Başarı Sıralaması Yanıltmaz"

Tercih sürecinin stratejik bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini belirten Nagihan Demirel, en temel kuralın puan yerine başarı sıralamasına odaklanmak olduğunu ifade etti. Demirel, şu uyarılarda bulundu:

"Sınav kadar tercih zamanı da son derece önemli. Tercih yaparken puanınızı değil, başarı sıranızı baz alarak listenizi oluşturmalısınız. Çünkü her yıl sınavın zorluğuna göre puanlar değişiklik gösterebilir; ancak başarı sıralaması her zaman çok daha sağlıklı ve gerçekçi bir değerlendirme imkânı sunar."

ÖSYM Kılavuzunu İncelemeden Liste Hazırlamayın!

Adayların kılavuz okuma alışkanlığı kazanması gerektiğinin altını çizen Demirel, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzundaki özel koşullara, güncel kontenjanlara ve puan türlerine mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Sadece puana bakarak rastgele yapılan tercihlerin ileride büyük mutsuzluklara yol açabileceğini hatırlatan uzman isim, "Sırf puanınız yetiyor diye istemediğiniz ve ilgilinizin olmadığı bir bölümü yazmayın. Kampüs imkânları, akademik kadro ve kariyer fırsatlarını derinlemesine araştırın" dedi.

24 Tercih Hakkı Nasıl Değerlendirilmeli?

ÖSYM’nin adaylara sunduğu 24 tercih hakkının tamamını doldurma zorunluluğu olmadığını ancak listenin esnek tutulmasının şansı artıracağını vurgulayan Demirel, başarı sırasına göre geniş bir aralık oluşturulmasını önerdi. Bu süreçte kulaktan dolma bilgiler yerine mutlaka bir uzman rehber eşliğinde tercih yapılması gerektiği belirtildi.

Ebeveynlere Çağrı: "Kıyaslamayın, Destek Olun"

Sürecin aileler açısından da duygusal olarak yoğun geçtiğine değinen Psikolojik Danışman Nagihan Demirel, anne babalara seslendi: