Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde başlattığı altyapı ve üstyapı hamlelerine ara vermeden devam ediyor. Şehrin dört bir yanında altyapı modernizasyonunu sürdüren ekipler, altyapı imalatları tamamlanan bölgeleri vakit kaybetmeden konforlu ve güvenli asfaltla buluşturuyor.

Bu kapsamda ekiplerin yeni adresi Onikişubat ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi oldu. Mahallenin en önemli güzergahlarından biri olan Mükremin Halil Caddesi’nde kapsamlı sıcak asfalt serim mesaisine start verildi.

Altyapı Sonrası Yollar Sıcak Asfaltla Buluşuyor

Altyapı yenileme süreçlerinin ardından zamanla yıpranan, sürüş konforunu düşüren ve hem yaya hem de araç trafiğini olumsuz etkileyen Mükremin Halil Caddesi, Büyükşehir’in dokunuşuyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen hummalı çalışmalarda, caddenin mevcut durumu tamamen iyileştirilerek standartlara uygun hale getiriliyor.

1,5 Kilometrelik Artere 2 Bin 500 Ton Asfalt

Sürüş güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen proje kapsamında:

1,5 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki arter tamamen yenilenecek.

Saha çalışmalarında toplam 2 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılacak.

Projenin toplam yatırım bedeli ise 7 Milyon TL’yi buluyor.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinleri ve sürücüler, çok daha konforlu, modern ve güvenli bir ulaşım ağına kavuşmuş olacak. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, altyapısı biten diğer noktalarda da asfalt serim çalışmalarının plan dahilinde devam edeceğini bildirdi.