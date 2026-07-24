Kahramanmaraş'ta cuma namazı saat kaçta?

Cuma gününün gelmesiyle birlikte Kahramanmaraş'ta binlerce vatandaş camilere gitmeden önce cuma namazı saatini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi namaz vakitlerine göre 24 Temmuz 2026 Cuma günü Kahramanmaraş'ta öğle ve cuma namazı vakti saat 12.46 olarak açıklandı.

Cuma namazı öncesinde hutbe okunacağı için vatandaşların camilere namaz saatinden bir süre önce gitmeleri tavsiye ediliyor. Özellikle merkezi camilerde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle erken gelen vatandaşlar ibadetlerini daha rahat yerine getirebiliyor.

Kahramanmaraş 24 Temmuz namaz vakitleri

Diyanet verilerine göre Kahramanmaraş'ta günün diğer namaz vakitleri ise şöyle:

İmsak: 03.43

Güneş: 05.23

Öğle (Cuma): 12.46

İkindi: 16.35

Akşam: 19.55

Yatsı: 21.27

İslam dininde haftalık bayram olarak kabul edilen cuma günü, Müslümanlar için büyük önem taşıyor. Cuma namazı, cemaatle eda edilen en önemli ibadetlerden biri olarak kabul edilirken, hutbe dinlemek ve birlik içinde ibadet etmek de cuma gününün manevi atmosferini güçlendiriyor.