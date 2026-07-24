Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından acılarını üretime dönüştüren kadın girişimciler, kenti yeniden ayağa kaldırmaya devam ediyor. Felakette iş yeri ağır hasar gören ve bir çalışanını kaybeden kadın giyim tasarımcısı Yasemin İskender, azmi ve KİGEM'in sağladığı imkanlarla sıfırdan başlayarak dünya pazarına açıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) iş birliğiyle İhtiyaç Haritası Konteyner Yaşam Alanı'nda kurulan Kadın İş Geliştirme Merkezi (KİGEM) atölyesinde üretime geçen İskender, kısa sürede uluslararası alanda adından söz ettirmeyi başardı.

Konteyner Atölyeden New York Sokaklarına

Özellikle çalışan kadınlara yönelik takımlar, günlük giyim ürünleri ve özel tasarımlar hazırlayan Yasemin İskender, KİGEM bünyesinde katıldığı uluslararası moda fuarlarında yoğun ilgi gördü. Kurduğu yurt dışı bağlantıları sayesinde ürettiği kadın giyim ürünlerini bazı Arap ülkelerinin yanı sıra ABD'nin moda merkezi New York'a ihraç etmeye başladı.

Depremin ardından KİGEM'in kendileri için adeta bir dönüm noktası olduğunu belirten İskender, hedeflerini şu sözlerle dile getirdi:

"Depremde iş yerimiz hasar gördü, mesai arkadaşımızı kaybettik. Ancak KİGEM desteğiyle yeniden ayağa kalktık. Katıldığımız fuarlarla yurt dışı bağlantılarımızı kurduk ve ihracata başladık. Amacımız ihracat ağımızı daha da genişletmek ve Kahramanmaraş'tan dünyaya açılan güçlü bir kadın markası çıkarmak."

Üretim süreçlerinde kadın gücünü ön plana çıkardıklarını vurgulayan İskender, KİGEM çatısı altında kadın girişimcilerin dayanışma ruhuyla birbirini büyüttüğünü ve üretim kapasitelerini her geçen gün geliştirdiklerini söyledi.

KİGEM 14 Kadın Girişimciye Can Suyu Oldu

Projenin detaylarına ilişkin bilgi veren KİGEM Koordinatörü Mine Şevran, merkez bünyesinde 14 kadın girişimciye üretim, markalaşma ve pazarlama alanlarında kapsamlı destek verdiklerini ifade etti.

Şevran, kadın girişimcileri ulusal ve uluslararası fuarlarla buluşturarak yeni pazar kapıları açtıklarını belirterek, "Bu destek süreciyle birlikte merkezimizden 2 kadın girişimcimiz ihracat yapma başarısı gösterdi. Bunlardan biri de tekstil ürünlerini yurt dışına ihraç eden Yasemin İskender oldu. Kadınlarımızın başarısıyla gurur duyuyoruz" dedi.