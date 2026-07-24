Efeler Ligi’nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Onikişubat Voleybol, yabancı oyuncu transferinde önemli bir hamleye imza attı. Temsilcimiz, Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Cândido’yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Gabriel Cândido ile resmi sözleşme imzalandığı belirtilerek, başarılı oyuncunun güçlü smaçları ve yüksek mücadele gücüyle takıma önemli katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturma çalışmalarını sürdüren Onikişubat Voleybol, gerçekleştirdiği transferlerle hedeflerini yukarı taşımayı amaçlıyor. Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Cândido’nun da hücum gücü ve tecrübesiyle takımın en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.